Au moins onze personnes ont péri et une dizaine d'autres sont tombées malades à la suite d'une fuite de gaz toxique survenue dimanche dans une usine de la ville de Ludhiana, dans l'Etat indien du Pendjab (nord), a annoncé une source policière locale.

La fuite de gaz a été signalée dans l'usine située sur Sua Road près de Sherpur Chowk dans la zone de Sahnewal, a précisé la source, ajoutant que toute la zone a été bouclée et que des équipes de la Force nationale d'intervention en cas de catastrophe (NDRF) ont été envoyées pour une opération de sauvetage. "L'équipe de la NDRF est présente sur place pour évacuer les personnes et mènera l'opération de sauvetage. Onze personnes sont mortes dans cet incident et onze sont malades", a indiqué Swati Tiwana, magistrate subdivisionnaire de la zone ouest de Ludhiana.

Les personnes malades ont été admises à l'hôpital, a ajouté Mme Tiwana, précisant que la zone où s'est produit l'incident était très peuplée.