Les recherches se poursuivent pour la 5e journée consécutive à Tipasa pour retrouver le pêcheur disparu mardi dernier en mer, suite à une collision entre un bateau de pêche et un navire commercial au large d’El-Arhat, a-t-on appris, samedi, auprès des services de la protection civile de la wilaya.

Des "difficultés techniques compliquent la tâche" des agents de la protection civile, car l'accident à l’origine de la disparition du marin "s'est produit en haute mer à quelque 7 miles marins, où la mer peut atteindre des profondeurs de 200 m", a précisé la même source. Des professionnels de la mer, également mobilisés dans ces recherches, ont estimé qu’il" y’a toujours des chances de retrouver le disparu, même si elles sont faibles".

Mobilisés depuis le signalement de la disparition du marin, les services de la protection civile en coordination avec les gardes-côtes, poursuivent les recherches pour retrouver le pêcheur disparu suite à une collision entre le bateau de pêche à bord duquel il se trouvait avec quatre autres pêcheurs, et un navire commercial chargé de marchandises. Les quatre autres pêcheurs, dont un atteint de blessures multiples, ont été secourus par les agents de la protection civile, tandis que leur bateau de pêche à l’espadon dénommé "Si Messaoud" a été remorqué à 7 miles marins jusqu’au port de pêche de Gouraya. Une ambiance de" tristesse mêlée de l'espoir de retrouver le marin disparu" règne au sein du domicile de la famille du marin disparu, à Bouharoune" où sont accueillis quotidiennement des dizaines de visiteurs qui viennent exprimer leur solidarité et soutien moral en ces moments difficiles", a indiqué le président de la chambre de pêche de Tipasa, Salah Kaâbach.

Outre des hélicoptères de sauvetage et des zodiacs des gardes-côtes, ces recherches ont vu, également, la mobilisation des plongeurs des unités marines de la protection civile de Tipasa, appuyées par des équipes d’Alger et de l’Unité nationale d’instruction et d’intervention de la protection civile de Dar El-Beïda, comptant 28 plongeurs professionnels et huit zodiacs, selon les précisions des services de la wilaya de Tipasa. Suite à cet accident, le wali de Tipasa, Aboubakr Seddik Boucetta a assuré la "mobilisation de tous les services de l’Etat pour retrouver la marin disparu, parallèlement à l’installation d’une cellule de recherches au port de Gouraya". Une enquête a été, égal ement, ouverte par le Parquet près le tribunal de Cherchell pour déterminer les circonstances et causes de cet accident, avait-t-il souligné.

Le bateau de pêche à l’espadon dénommé "Si Messaoud" de 10 m de long, dont les membres de l’équipage sont tous originaires de la ville côtière de Bouharoune, est sorti pêcher, lundi soir, à partir du port de pêche de Gouraya, avant d’entrer en collision avec un navire mardi à l’aube.