L’association de l’histoire et des monuments archéologiques de Guelma a présenté samedi son dictionnaire publié à l’occasion du mois du patrimoine (18 avril-18 mai) comprenant 328 personnalités ayant marqué la vie culturelle, politique, religieuse et artistique dans cette wilaya du 4ème siècle aux temps présents.

Cet ouvrage de 467 pages en langue arabe, intitulée "Mouadjem aalam oua chakhsiat fi dhakiret Guelma" (Dictionnaire des figures illustres et personnalités de la mémoire de Guelma), a été présenté à la salle des conférences de la direction de la culture et des arts en présence du directeur du secteur, Boudjemaa Benamirouche, d’intellectuels, d’universitaires et de cadres des administrations locales.

Pour Pr. Smaïl Samaï, président de l’association, ce dictionnaire, conçu par l’écrivain et poète Mohamed Benrekatane, est une contribution scientifique de l’association à la mise en lumière du patrimoine culturel de la région.

Il a notamment précisé que cette première édition est limitée mais la seconde verra la publication d’un plus grand nombre d’exemplaires qui seront gratu itement distribués aux bibliothèques publiques, à l’université et aux lycées. De son côté, l’auteur Mohamed Benrekatane a déclaré que l’ouvrage comprend une introduction et trois chapitres.

Le premier est consacré à 164 figures culturelles et religieuses et le second aux militants du mouvement national et chefs de la révolution de libération ayant assuré des responsabilités sur le territoire de la willaya de Guelma tandis que le troisième chapitre est réservé aux artistes plasticiens.

La même source a précisé que l’idée de cet ouvrage remonte à 1975, soulignant que la première figure inspiratrice de ce travail a été Abou El Kacim Abderrahmane El Guelmi qui fut un des scripts de la cour Hammadite.

Les écrits de cette figure illustre de la culture demeurent à ce jour étudiés, a ajouté l’auteur, précisant que ce travail ouvre la voie aux écrivains et historiens pour contribuer à la préservation de la mémoire et du patrimoine culturel et scientifique de la nation.