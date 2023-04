Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a affirmé samedi que l'Algérie et la Tunisie avaient convenu d'élargir la coopération bilatérale pour profiter des expériences des deux pays dans les domaines de la santé, de la sécurité au travail et des relations professionnelles.

Présidant la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail (28 avril), en présence du ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi et du président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, professeur Kamel Senhadji, M. Bentaleb a souligné "qu'il a été convenu d'élargir les domaines de coopération entre l'Institut tunisien de la santé et de la sécurité professionnelles et l'Institut national de la prévention des risques professionnels (INPRP) et l'Institut national du travail (INT)" en vue de "soutenir le programme exécutif du protocole de coopération conjoint entre l'Algérie et la Tunisie dans le domaine du travail et des relations professionnelles 2022-2024".

L'objectif de cette coopération est de tirer profit des expériences des deux pays dans les domaines de la santé, de la sécurité professionnelles, de l'emploi et des relations professionnelles, notamment en matière de formation d'inspecteurs du travail dans la prévention contre les risques professionnels.

M. Bentaleb a indiqué que les services de son ministère "oeuvrent avec les experts du bureau de l'Organisation internationale du travail (OIT) à Alger à actualiser le fichier national de la sécurité et de la santé professionnelle conformément aux recommandations de l'Organisation, notamment en ce qui concerne le cadre promotionnel de la sécurité et de la santé au travail, et ce en concertation avec les organisations syndicales des travailleurs, et patronats les plus représentés".

Le ministre a précisé que l'actualisation de ce dossier prévoit "un inventaire global de la situation au niveau national en termes de santé et de sécurité au travail", en plus de fournir "les informations et données nécessaires relatives à la législation et aux mécanismes de concrétisation des programmes nationaux sur la santé et la sécurité professionnelles".