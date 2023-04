Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a appelé les citoyens, samedi dans un communiqué, à éviter les baignades dans les barrages, les lacs, les étangs et les oueds, suite à la hausse sensible des températures enregistrée ces jours-ci dans plusieurs régions du pays.

Suite à la vague de chaleur actuelle, "évitez de vous baigner dans les lacs, les barrages, les oueds, les étangs, les bassins et les fontaines...Ne mettez pas votre vie en péril", lit-on dans le communiqué du ministère.