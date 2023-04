Salat El-Istisqâ a été accomplie, samedi, à travers toutes les mosquées du pays, suite au retard des pluies. Cette prière, accomplie ce jour, dans la matinée, est une Tradition de la jurisprudence islamique en référence à la Sunna du Prophète Mohammed (QSSSL) qui la recommande en cas de retard des pluies. Salat El-Istisqâ a été suivie des prêches des Imams qui ont souligné le devoir de remercier Allah pour toutes ses grâces et de l'adorer, appelant les fidèles à implorer son Pardon et sa Clémence pour répandre Ses pluies.

Ils ont également appelé les fidèles à invoquer Dieu Tout Puissant afin qu'il protège la Nation des maladies et des épidémies et qu'il perpétue la bénédiction de la sécurité dans le pays et pour tous les Musulmans. Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait appelé, mercredi dans un communiqué, à l'accomplissement samedi de Salat El-Istisqâ, à travers toutes les mosquées du pays en raison du retard des pluies dans la plupart des régions du territoire national et ce conformément à la Sunna du Prophète Mohammed (QSSSL) qui la recommande en cas de sécheresse".

Le ministère a incité les citoyens à "la repentance, l'imploration du Pardon et de la Clémence de Dieu, la réparation des injustices, la préservation des liens de parenté et l'aumône au profit des pauvres et des nécessiteux, dans l'espoir qu'Allah, Tout-Puissant, nous gratifie de pluies abondantes et bénéfiques".