L’Ecole nationale supérieur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication (ENSTTIC) a organisé samedi une journée "Alumni Day" qui a été marquée par un riche échange sur les nouveautés, les opportunités d’emploi et d’entreprenariat dans le domaine.

Le club scientifique "Horizon" est derrière cette initiative qui vise à renforcer les liens entre les étudiants de l’Ecole, futurs ingénieurs et les anciens étudiants de l’école, devenus cadres et chefs d’entreprises, a expliqué le directeur de l’ENSTTIC, Rachid Nourine, en marge de cet événement.

"L’Alumni Day permet aux étudiants de partager leurs préoccupations et trouver l’assurance dont ils ont besoin auprès des anciens étudiants de l’Ecole qui ont différents profils, administratifs, scientifiques ou fonctions libérales", a-t-il ajouté. Pour sa part, la présidente du Club Horizon, Nour Lama, a indiqué qu’il s’agit de la 8ème édition de cet évènement, organisé chaque année depuis 2014, ajoutant que le programme de cette journée inclut des interventions animées par des experts dans le domaine des TIC, en plus d’un atelier où les étudiants peuvent poser à ces animateurs toutes les questions qu’ils souhaitent.

Trois thèmes ont été retenus pour cette journée, à savoir "Intelligence artificiel: défis et perspectives", animée par Younes Grar, Président du conseil scientifique et technique de l’incubateur "Algeria Venture", "IOT, Cloud et Esim", animé par Harizi Abdelhamid, un ancien de l’Ecole qui possède une vaste expérience dans la téléphonie mobile et "Gestion de carrière" par Abbad Omar, expert en télécommunications avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des réseaux mobiles.

Cette 8ème journée "Alumni Day" est caractérisée par une forte présence des anciens étudiants de l’Ecole, les premières promotions notamment qui ont répondu présent pour partager leurs expériences dans le monde professionnel et entrepreneurial avec les jeunes étudiants, a noté Nour Lama.