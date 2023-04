L'armée chinoise a achevé la mission d'évacuation des Chinois du Soudan, a déclaré samedi un porte-parole du ministère de la Défense nationale.

Le porte-parole Tan Kefei a déclaré que 940 citoyens chinois et 231 étrangers avaient été transportés par des navires de la marine chinoise depuis le Soudan vers le port saoudien de Jeddah lors de deux opérations d'évacuation organisées de mercredi à samedi.

Selon M. Tan, l'armée chinoise est toujours la gardienne du peuple et une force puissante pour sauvegarder la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de la nation, et pour servir la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité.