Rougeurs sur la peau, tendinite, entorse... autant d'inflammations que les huiles essentielles peuvent soulager. Mais lesquelles choisir ?

Avant d'utiliser une huile essentielle, mettez une goutte dans le creux du coude. Si aucune rougeur n'apparaît après 30 à 60 minutes, c'est qu'elle vous convient.

LA STAR DES ANTI-INFLAMMATOIRES : LA GAULTHÉRIE COUCHÉE

Appelée "thé des bois"par les Québécois, la gaulthérie est originaire du continent Nord-américain. Elle pousse aussi en Chine jusqu'à 1 500 m d'altitude.

L'huile essentielle de gaulthérie est très particulière dans le monde de l'aromathérapie, car elle contient environ 99 % de salicylate de méthyle, un dérivé salicylé, précurseur de l'acide acétylsalicylique, la très fameuse aspirine.

Cette importante teneur lui donne des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques, mais aussi anticoagulantes et réchauffantes. Elle est recommandée en cas de traumatismes articulaires, d'arthrite, de tendinite, d'entorse... L'HE de gaulthérie est déconseillée à toutes les personnes pour lesquelles l'aspirine est contre-indiquée et en cas de traitement anticoagulant.

EUCALYPTUS CITRONNÉ ET ROMARIN POUR SOULAGER LA DOULEUR

L'eucalyptus citronné : cette huile essentielle est un grand anti-inflammatoire et un antalgique qui soutiendra les effets thérapeutiques de l'huile essentielle de gaulthérie pour toutes les inflammations aiguës.

Le romarin à camphre : cette huile essentielle est un décontractant musculaire (myorelaxante) et un fluidifiant bronchique. À utiliser avec modération car, à forte dose, elle est toxique pour le système nerveux et abortive (pas plus de 6 gouttes par jour pendant 10 jours).

3 REMÈDES AUX HUILES ESSENTIELLES CONTRE L'INFLAMMATION

Inflammation ostéo-articulaire : Mettez 5 ml d'HE de gaulthérie couchée, 5 ml d'HE d'eucalyptus citronné, 5 ml d'HE de romarin à camphre dans un flacon de 100 ml propre. Ajoutez 50 ml de calophylle inophyle puis remplissez de macérât huileux d'arnica.

Massez la zone endolorie, 3 fois par jour, pendant 7 à 10 jours.

Jambes lourdes : Mélangez, dans le creux de la main, environ 3 ml d'huile végétale de calophylle inophyle, ou de noyau d'abricot, avec 2 gouttes d'HE de gaulthérie. Appliquez sur les jambes, en massant de la cheville vers le genou, 2 ou 3 fois par jour, pendant 2 à 3 jours.

Inflammation cutanée : Mélangez, dans le creux de la main, environ 2 ml d'huile végétale de calophylle inophyle, ou de noyau d'abricot, avec 2 gouttes d'HE de lavande vraie et 1 goutte d'HE de gaulthérie. Appliquez sur la peau enflammée, 2 à 3 fois par jour, pendant 3 à 4 jours.

A savoir : toutes les huiles essentielles sont déconseillées les 3 premiers mois de la grossesse. Demandez toujours un avis médical en cas de grossesse, d'allaitement ainsi que pour les enfants en bas âge.