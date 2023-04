Les agents de la Protection civile d'Ain Témouchent ont repêché, vendredi soir, le cadavre d'une personne noyée dans la zone rocheuse à la plage El Hilal dans la commune de Sidi Ben Adda, a-t-on appris auprès de la Protection civile de la wilaya.

Les plongeurs de l'unité marine de la Protection civile de Beni Saf ont repêché le cadavre d'un trentenaire dans la zone rocheuse jouxtant la plage El Hilal, retrouvé à une profondeur de 2 mètres sous l'eau, ont souligné les services de la Protection civile.

La victime a été transférée vers la morgue de l'Etablissement public hospitalier (EPH) "Ahmed Medeghri" d'Ain Témouchent, indique la même source.

Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour identifier la victime et déterminer les causes et les circonstances du décès.