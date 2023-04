Les participants à une journée d’étude sur l’hémophile vendredi à Biskra ont indiqué que l’éducation sanitaire et le traitement préventif étaient nécessaires pour protéger le malade atteint de cette pathologie des dangereuses complications pouvant entrainer la mort.

La présidente de l'Association nationale des Hémophiles, Latifa Lamhane, a affirmé, dans uen communication sur "la réalité de l’hémophile en Algérie’’, que les personnes atteintes de cette maladie, au nombre de 2.765, sont obligées d’acquérir une éducation sanitaire pour traiter la maladie, en plus de recevoir un traitement préventif, deux éléments, selon elle, qui permettent d’assurer 90% de la protection contre les complications indésirables.

L'éducation sanitaire et le traitement préventif revêtent une "importance capitale" pour les hémophiles notamment les enfants qu’il faudrait instruire sur la méthode d’utiliser l’injection dans le traitement avant l’hémorragie et, partant, éviter les complications dangereuses pouvant entrainer la mort, a souligné Mme Lamhane, précisant que les p ersonnes atteintes de cette maladie sont prises en charge uniquement dans les centres hospitalo-universitaires. Pour sa part, le docteur Djamila Nadir, représentante du ministère de la Santé, a souligné, dans son intervention intitulée "comment aider le malade atteint de l’hémophile et le qualifier pour acquérir les compétences de vivre avec cette maladie héréditaire", l’importance de mettre en place un environnement sain et sanitaire pour éviter les répercussions dangereuses, de ne pas prendre à la légère les symptômes des petites maladies, de ne pas retarder également le traitement et de respecter les orientations du médecin. Dans ce contexte, le docteur Chérif Nacéra, chef service pédiatrique à l’hôpital Béni Messous (Alger), a insisté sur les mécanismes du traitement préventif pour une vie naturelle du malade et les moyens d’intervention en cas d’hémorragie (des situations dangereuses pour l’hémophile). Elle a, à ce titre, appelé à suivre régulièrement les protocoles de traitement et à faire apprendre aux parents les techniques du traitement à domicile.

Pour rappel, cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée international de l’hémophilie, a été marquée par la présence d’hémophiles de 20 wilayas du pays, en plus de professeurs, médecins, sociologues et de psychologues.