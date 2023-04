Un concours de saut d’obstacles régional interclubs de l’Ouest ''Prix du 1er mai'' aura lieu lundi prochain au centre équestre « Etrier Oranais», a-t-on appris samedi auprès des organisateurs.

Cette compétition hippique d’une journée organisée par le club équestre amateur «Etrier Oranais » en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports et l’APC d’Oran, dans le cadre des festivités du 1er mai, Journée internationale des travailleurs, verra la participation de plus 90 cavaliers et cavalières débutants, cadets, juniors et seniors représentants plusieurs clubs équestres de l’Ouest du pays. Le programme prévoit des épreuves destinées aux cavaliers débutants sur des obstacles de 80 cm de hauteur, cadets sur 1,5 mètre, juniors sur 1,15 mètre et seniors sur 1,25 mètre, montant des chevaux âgés de 4 à 7 ans et plus.

Ce concours régional s’inscrit dans le cadre de la préparation des cavaliers et cavalières en prévision des concours nationaux qui reprendront fin mai prochain.