L'Algérie a "fermement" condamné, vendredi, "l'attaque terroriste lâche" perpétrée contre un détachement militaire de l'armée dans la ville d'Ongarou (située à l'Est du Burkina Faso), affirmant sa volonté absolue de lutter contre ce fléau, sous toutes ses formes, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L'Algérie condamne fermement l'attaque terroriste lâche qui a ciblé, jeudi, un détachement militaire de l'armée dans la ville +d'Ongarou+ à l'Est du Burkina Faso, ayant fait des dizaines de morts et de blessés au sein des rangs de l'armée burkinabé, et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés", lit-on dans le communiqué du MAE.

L'Algérie a exprimé également, à la République du Burkina Faso, pays frère, peuple et gouvernement, "sa totale solidarité en ces douloureuses circonstances", ajoute la même source. L'Algérie, poursuit le ministère, "affirme sa ferme volonté de lutter contre ce fléau, sous toutes s es formes", appelant l'ensemble de la communauté internationale à "unir ses efforts pour davantage d'efficacité dans la lutte contre cet horrible phénomène qui entrave la réalisation de la paix et du développement dans la région du Sahel et le continent africain".