Le Général-Major Mohamed Adjroud, Commandant de la 6ème Région militaire, a reçu le chef d'Etat-Major adjoint des Forces armées nigériennes, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Niger, le Général Ibrahim Aissa Boulama, Chef d'Etat-Major adjoint des Forces armées nigériennes est arrivé ce 25 avril 2023, à la tête d'une délégation militaire, en 6ème Région militaire, où il a été accueilli par le Général-Major Mohamed Adjroud, Commandant de la 6ème Région militaire", précise le communiqué.

Au cours de cette visite, "le Général-Major Mohamed Adjroud a présidé une réunion de coordination avec la délégation nigérienne hôte, en présence du Général-Major Belkacem Hasnat, Chef du Département Emploi-Préparation de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) et de cadres de l'ANP, durant laquelle les deux parties ont examiné les moyens de concrétiser, sur le terrain, l'approche sécuritaire adoptée par les Hauts Commandements des deux Armées dans le do maine de la lutte contre les différentes formes de menaces sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l'immigration clandestine", ajoute la même source, relevant qu'à ce titre, "il a été convenu de l'impératif d'intensifier la coordination opérationnelle sur le terrain, en planifiant des patrouilles conjointes tout au long de la bande frontalière entre l'Algérie et le Niger". Au cours de cette réunion, "le Général Ibrahim Aissa Boulama a mis l'accent sur la convergence des visions et des analyses des Commandements des deux pays, relatives aux questions sécuritaires prévalant, saisissant cette occasion pour assurer que son pays est parfaitement favorable à la consolidation des liens de coopération militaire bilatérale", souligne le communiqué. A l'issue de la rencontre, les deux parties ont signé le procès verbale de la réunion et se sont échangés des présents symboliques, avant que le Chef d'Etat-Major adjoint des Forces armées nigériennes ne signe le livre d'or de la 6ème Région militaire, conclut la même source.