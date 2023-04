Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf a remis un message du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à son homologue nigérien, Mohamed Bazoum, indique jeudi un communiqué du ministère.

"Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf est arrivé, en sa qualité d’envoyé spécial du président de la République, à Niamey en République du Niger dans le cadre d’une visite de travail s’inscrivant dans le contexte du renforcement des relations de coopération et de solidarité, et de l’intensification de la concertation et de la coordination entre les deux pays frères", précise la même source.

"Le chef de la diplomatie algérienne a été reçu en audience par le Président Mohamed Bazoum à qui il a remis un message de son frère le Président Abdelmadjid Tebboune, et lui a transmis ses salutations fraternelles et son plein engagement à poursuivre le travail avec lui en vue de concrétiser leur aspiration commune à raffermir les liens historiques entre l’Algérie et le Niger, et à établ ir un partenariat économique qui profite aux deux parties et à toute la région", poursuit le communiqué du ministère.

Dans ce cadre, "l’accent a été mis sur l’importance et l’attention qu’accordent les deux présidents à la concrétisation des programmes de solidarité confiés à l’Agence algérienne pour la coopération internationale au profit de la population au nord du Niger, et précisément dans la région d’Agadez, ainsi que les projets de coopération économique, bilatéraux dans le secteur des hydrocarbures et multilatéraux à l’instar des projets de la route et de la Dorsale transsahariennes, et du projet du gazoduc Nigeria-Algérie en passant par le Niger". Par ailleurs, "les deux parties ont salué la grande convergence des positions des deux pays à l’égard des développements sur les scènes régionale, continentale et internationale, dans le contexte de leur attachement constant aux principes de l’unité africaine et leur démarche commune à promouvoir les objectifs de développement et d’intégration continentale, en sus de leur attachement aux principes du non-alignement dans un système de relations internationales contemporaines marqué par une extrême polarisation".

A ce titre, M. Attaf a informé le président nigérien de l’état des relations dans la région maghrébine, et des efforts consentis par l’Algérie pour éliminer les obstacles qui se dressent face à la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali.

Le président Bazoum a, dans ce contexte, affirmé soutenir ces démarches dans le cadre de la participation du Niger en tant que membre à la Médiation internationale conduite par l’Algérie.

"Le Président Mohamed Bazoum a fait part, en conclusion, de sa grande estime aux efforts de son frère le Président Abdelmadjid Tebboune, assurant partager totalement sa vision ambitieuse quant à l’avenir prometteur des relations entre les deux pays frères, et sur les voies et moyens susceptibles d’assoir les fondements de la paix, de la stabilité et du développement durable dans leur voisinage direct et au niveau continental", a conclu la même source.