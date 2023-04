Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Baddari a affirmé jeudi à Bechar, que les prochaines assises nationales sur la réforme et la modernisation de l’enseignement supérieure prévues au cours de cette année, visent essentiellement la révision du système d’enseignement avec la participation de l’ensemble des composantes de la famille universitaire nationale.

"L'organisation prochaine de ces assises, qui vient concrétiser des orientations du président de la République, a pour objectif la participation de tous les acteurs concernés dans l’unique souci du renforcement de la qualité de la formation universitaire, du développement de la culture entrepreneuriale, la promotion de la recherche et de l’innovation, et améliorer la visibilité et l’attractivité de l’université pour en faire un vecteur du développement économique et sociale des collectivités locales, comme est le cas de l’université Tahri-Mohamed de Bechar (UTMB)", a-t-il précisé lors d’une rencontre au terme de sa visite de tr avail dans la wilaya de Bechar avec la famille universitaire.

"Nous voulons que cette université soit ouverte sur son environnement et à l’innovation pour en faire un moteur du développement local à travers les start-up, qui peuvent contribuer à la création d’un climat économique, pouvant apporter la prospérité a la région", a-t-il signalé.

Le ministre a ajouté "nous voulons transformer l’université de Bechar ainsi que les autres établissements universitaires et de recherches scientifiques dans le pays en un véritable catalyseur du développement local et de l’économie nationale".

"La concrétisation de ces objectifs, doit se faire avec la participation de l’ensemble de la famille universitaire pour l’édification d’une université algérienne moderne et citoyenne, ouverte à son environnement immédiat", a-t-il indiqué à l’adresse de l'assistance. Le membre du gouvernement, qui était accompagné des autorités locales de la wilaya au cours de cette rencontre tenue à l'amphithéâtre de l'UTMB, a indiqué à la suite des préoccupations formulées par plusieurs intervenants, que son département ministériel ne lésinera pas sur les moyens pour la prise en charge des différentes préoccupations de l’ensemble des composantes de la famille universitaire.