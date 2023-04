Le gouvernement nigérien a décidé jeudi en conseil des ministres de proroger pour une nouvelle période de trois mois, à compter du 1er mai prochain, l'état d'urgence dans la région de Diffa (sud-est), et dans certains départements des régions de Tillabéry et de Tahoua (ouest), a annoncé jeudi soir la télévision publique en citant un communiqué officiel.

Ces localités, a rappelé le gouvernement dans son communiqué, "font l'objet d'attaques organisées par des groupes terroristes, mettant en péril l'ordre public et la sécurité des populations", depuis plusieurs années.

Face à cette situation, le gouvernement a souvent "eu recours aux mesures prévues en période de crise par la Constitution et la loi du 11 août 1998 (...) en proclamant l'état d'urgence".

La dernière reconduction de l'état d'urgence dans ces zones remonte au 4 mai dernier. Ainsi dans l'est du pays, la mesure exceptionnelle couvre l'ensemble de la région de Diffa, tandis que dans la partie occidentale du pays, elle concerne précisément les départements de Ouallam, Ayorou, Bankilaré, Abala, Banibongou, Say, Torodi, Téra, Gothèye et Til labéry (région de Tillabéry), et ceux de Tassara et de Tillia (région de Tahoua). Selon le gouvernement, elle vise à permettre aux forces de défense et de sécurité déployées dans ces zones de "disposer des moyens juridiques nécessaires pour rétablir et maintenir l'ordre et la sécurité publics".