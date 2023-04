Environ cent civils et quarante militaires ont été tués au Togo depuis les premières attaques terroristes fin 2021 dans le nord de ce pays ouest-africain, a affirmé jeudi soir le président Faure Gnassingbé.

"Nous avons payé un prix lourd, notamment les forces de défense et de sécurité, qui ont perdu à peu près une quarantaine d'hommes et malheureusement, des victimes civiles qui viennent s'ajouter, à peu près une centaine de victimes civiles", a déclaré le président togolais dans un entretien à la télévision privée New World TV.

La moitié des civils tués ne sont pas des Togolais, a-t-il souligné, alors qu'au moins 27.000 Burkinabè, ont trouvé refuge au Togo ces dernières années.

Le président a accordé cette interview à l'occasion du 63ème anniversaire de l'indépendance du pays, anciennement sous domination coloniale allemande puis française.

"Aujourd'hui, ce qui nous arrive est une forme d'agression par deux groupes" qui "attaquent notre pays et avant notre pays, elles ont attaqué des pays de la sous-région. Cette attaque est une forme de guerre", a précisé M. Gnassingbé.

Le chef de l'Etat a m is l'accent sur les stratégies mises en place par son pays dont l'opération Koundjoaré lancée en septembre 2018 dans le nord du pays pour faire face aux menaces terroristes, mais qui a "changé de posture". "C'était une posture préventive d'abord, après défensive et maintenant, de temps en temps, nous sommes aussi à l'offensive", a-t-il ajouté.