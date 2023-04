Une organisation burkinabè de défense des droits humains a comptabilisé 136 civils, dont 50 femmes et 21 enfants, tués le 20 avril dans le village de Karma (nord du Burkina Faso).

"Nos équipes ont documenté et enregistré 136 corps sans vie à Karma, dont 50 femmes et 21 enfants, parmi lesquels on a pu constater des bébés de moins de 30 jours tués sur le dos de leurs mères", a indiqué le Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés (CISC) dans un communiqué cité vendredi par l'AFP.

Le bilan officiel, annoncé dimanche par le procureur de Ouahigouya, chef-lieu de la région du Nord, faisait état d'une soixantaine de morts, des rescapés et des habitants de Karma en évoquant "plus d'une centaine".

D'autres villages voisins ont également été visés le 20 avril par des hommes en tenue militaire, faisant six morts à Dinguiri, deux à Ménè et trois sur la route entre Ouahigouya et Barga, selon le CISC.

A Karma, "ils ont regroupé les civils par dizaines et par quartiers, en prenant soin d'affecter des hommes armés à chaque regroupement, avec pour mot d'ordre: +Tuez tout le monde+", a pr écisé le président du CISC, Daouda Diallo, lauréat en 2022 du prix Martin Ennals, le "Prix Nobel" des droits humains.

Jeudi, le gouvernement a "fermement" condamné "ces actes ignobles et barbares" et a affirmé "suivre de très près l'évolution de l'enquête", ouverte par le procureur de Ouahigouya en vue d'"élucider" les faits et "interpeller toutes les personnes impliquées".