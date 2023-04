La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé l'attribution provisoire de son marché relatif à l'acquisition de 15 aéronefs neufs, aux constructeurs aéronautiques Boeing et Airbus. Selon l'avis d'attribution provisoire publié sur le site-web de la compagnie, le marché des moyens porteurs a été attribué à l'américain Boeing alors que celui des gros porteurs a été attribué à l'européen Airbus.

Ainsi, Boeing devra fournir à Air Algérie 8 aéronefs de type B 737-9 max (module 170-210 sièges). De son côté, Airbus fournira à la compagnie nationale 5 aéronefs de type A 330-900 (module 280-320 sièges) et 2 autres de type A 350-1000 (module 350-450 sièges), précise-t-on de même source. Ces résultats surviennent "conformément à la procédure de passation des marchés de l'entreprise l'EPE/SPA Air Algérie", suite à la consultation n 01/AH-DG/2022, relative à l'acquisition de 15 aéronefs neufs. Par ailleurs, Air Algérie a lancé une consultation internationale ayant pour objet "le leasing opérationnel d'une flotte pouvant atteindre 10 avions". Il s'agit de 6 avions gros porteurs (q uatre aéronefs A330-200/300 GE et deux A330-900), ainsi que 4 autres avions moyens porteurs de modèle (deux aéronefs B737-800 et deux B737-9 Max). Cette consultation s'adresse "exclusivement aux sociétés de Leasing, compagnies aériennes et constructeurs disposant des autorisations (agréments, certificats ou autres documents) régissant l'activité leasing opérationnel des aéronefs utilisés dans le transport civil commercial". La date limite de réception des offres est fixée au 22 mai prochain, selon l'avis de consultation publié dans le même site-web.