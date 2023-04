Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et le ministre syrien du Pétrole et des Ressources minérales, Firas Hassan Kaddour ont signé, jeudi à Alger, le procès-verbal des entretiens entre les deux parties, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Le procès-verbal des entretiens qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations algéro-syriennes dans le domaine de l'énergie et des mines et l'examen des perspectives de partenariat et d'investissement dans les deux pays, englobe l'exploration et la prospection des hydrocarbures, le raffinage et les études sismiques, la coopération en matière de commercialisation du pétrole brut et des produits pétroliers, ainsi que la coopération dans les domaines de la formation et de l'échange d'expertise", a précisé le communiqué.

"Le champs de coopération inclut également les domaines de la maintenance, des équipements, des pièces de rechange électriques, des mines, de l'exploitation des ressources minérales, de la formation et des ressources humaines", selon la même source. La signature a eu lieu à l'issue de la ren contre tenue, ce jeudi au siège du ministère, entre les deux ministres, en présence de la délégation du ministère syrien du Pétrole et des Ressources minérales et des représentants de la société syrienne d'électricité, en sus de responsables des groupes Sonatrach, Sonelgaz et de la raffinerie de Sidi Rezine, lit-on dans le document.