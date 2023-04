Les perspectives pour l'économie suisse se sont assombries en avril sur fond de ralentissement dans la chimie et la pharmacie, selon le baromètre du KOF publié vendredi. Ce baromètre, qui permet d'évaluer la tendance à court terme pour le PIB de la Suisse, a cédé 2,8 points par rapport au mois de mars pour revenir à 96,4 points, indique dans un communiqué le centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

Durant le mois écoulé, il a été freiné par les sous-indicateurs concernant les carnets de commandes,l'utilisation des capacités, et les stocks. "La conjoncture suisse n'arrive pas à prendre son envol, notent les chercheurs du KOF dans le communiqué.

Sur le plan sectoriel, les secteurs les plus concernés par le ralentissement qui se profile sont la chimie et la pharmacie, l'hôtellerie et la consommation des ménages, précisent-ils.

Les perspectives sont en revanche stables dans la construction de machines, l'industrie agroalimentaire et la métallurgie. Mi-mars, le ministère de l'économie avait très légèrement relevé sa prévision de croissance pour 2022, à 1,1% (contre 1% auparavant) en raison de la reprise attendue en Chine et de la détente du marché de l'énergie. Il était toutefois resté prudent compte tenu de l'inflation et des politiques monétaires plus restricives qui risquent de peser sur les investissements et par ricochet sur les exportations de la Suisse.