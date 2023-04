La Confédération africaine de football (CAF) a reçu des déclarations d'intérêt de la part de six pays dont l'Algérie dans le cadre du processus de candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2027, a annoncé jeudi l'instance africaine.

A l'expiration du délai fixé par l'administration, la CAF a enregistré quatre offres de six pays : 1. Algérie, 2. Botswana, 3. Egypte, 4. Kenya, Ouganda et Tanzanie (candidature conjointe), précise la CAF.

Selon la même source, le 23 mai prochain sera la date limite à laquelle les associations membres doivent soumettre leur candidature finale y compris tous les documents de candidature et d'accueil (accord cadre, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales, etc.) qui doivent être dûment signés.

Les visites d'inspection des pays candidats pour l'organisation de la CAN 2027 s'étaleront du 1er juin au 15 juillet 2023, indique la CAF dans un communiqué publié sur son site officiel. Enfin, le pays hôte de la Coupe d'Afrique des nations 2027 sera désigné par le Comité exécutif de la CAF à une date à confirmer. Pour rappel, l'Algérie est également candidate pour l'organisation de la CAN 2025 dont le pays hôte sera connu avant le mois de septembre de cette année.

La CAF avait décidé d'ouvrir la candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en raison des demandes de nombreuses associations membres de la CAF et de leurs gouvernements d'accueillir la compétition majeure du continent, avait précise l'instance dans un communiqué publié le 6 avril à l'issue d'une réunion de son comité exécutif.

La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, aura lieu du 13 janvier au 11 février de l'année prochaine (2024). Le match d'ouverture aura lieu le samedi 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, à Abidjan et la finale le 11 février.