La représentation théâtrale "100 pour cent environnement" de la troupe "Théâtre du Murdjadjou" d’Oran prendra part à la 4ème édition du Festival méditerranéen du théâtre pour enfants qui se tiendra à Médenine (Tunisie), du 28 avril au 1er mai prochain, a-t-on appris du représentant de la troupe, le dramaturge Bentayeb Bouhadjar.

Cette œuvre, écrite par Abdelkader Belkeroui et mise en scène par Youcef Gouassmi, sera présentée sur la scène de la salle de spectacles de Médenine, le 29 avril en cours, a indiqué Tayeb Bouhadjar à l’APS, soulignant que cette représentation, produite en 2017, est une pièce d’animation pédagogique dédiée aux enfants.

Cette œuvre théâtrale, qui exhorte l'enfant à la propreté de l’environnement et à protéger les volailles et les oiseaux de la pollution, raconte sous une forme humoristique l'histoire de l'artiste et du chat "Katous".

Les deux racontent l'histoire de leur rencontre qui invite le jeune public à un voyage au cours duquel il voit plusieurs animaux interprétés par les acteurs Merzouki Charafeddine, Belaidouni Rania, Houha Amine, Bentayeb Bouhadjar et Kihoul Bilal.

La pièce "100 pour cent environnement" a déjà remporté deux prix, sachant que la première version de cette pièce, interprétée par la troupe "Théâtre El Hakim", a remporté le prix de la meilleure performance masculine, grâce à l'acteur Belmekki Ilyès dans le rôle de "Katous", aux Journées nationales du théâtre pour enfants à Bordj Bou Arreridj.

La même pièce a également remporté le prix de la meilleure performance masculine, également par Amine Houhou, qui a interprété le rôle de "Katous" au Festival de Théâtre pour enfants de Boudouaou (Boumerdes) dans sa deuxième édition, présentée par la troupe "Théâtre du Murdjadjou".

La même troupe s’attèle à produire une nouvelle représentation théâtrale intitulée "Rahik Zahrat El Amel" (Nectar de la Fleur de l'Espoir), au petit théâtre de la maison de jeunes "Ahmed Zabana" de Haï Sidi Bachir (ex-Plateaux) à Oran, a souligné un représentant de la troupe de l’association juvénile "Jil Tadamoun".