Le musée public national de la calligraphie islamique de Tlemcen organise à la citadelle d’El Mechouar du centre-ville, une exposition sur les chefs d’œuvre de la calligraphie arabe en Afrique, à l’occasion de la célébration du mois du patrimoine.

Cette exposition, qui dure tout au long du mois du patrimoine, qui porte cette année le slogan "le patrimoine culturel algérien et ses prolongements africains", comporte des photos et tableaux mettant en exergue la beauté de la calligraphie arabe, dont un modèle écrit en manuscrit algérien du Saint Coran du calligraphe Ghilès et autres manuscrits écrits en calligraphie Tombouktou, la calligraphie Kendoussi en relation avec Abouabdellah Mohammed Abou El Kacem Kendoussi, qui est un calligraphe soufi de la région de Kenadsa (wilaya de Béchar), entre autres, selon les organisateurs. Ces modèles de manuscrits ont été collectés par les cadres de l'institution culturelle en coordination avec le chercheur intéressé par la collection des manuscrits de l'Université de Djelfa, Belkacem Dif, qui a présenté une copie d'un manuscrit se trouvant au Nigeria rédigé en écritu re africaine et par l'ancien ministre Mustapha Benamar et d'autres, selon la même source.

En marge de cette exposition, des ateliers seront organisés pour enseigner l'écriture en calligraphie arabe, sous la direction du calligraphe Abdelkrim Youbi de la ville de Sebdou (Tlemcen) et de Bouanem Ahmed de Tissemsilt.

Le même musée prévoit également d’organiser, en marge de cette manifestation, une journée d'étude, le 10 mai prochain, pour faire connaître le calligraphe Abou Abdallah Mohammed Abou El Kacem Kendoussi, ainsi que son répertoire kendoussi zianide, en mettant en lumière son rôle dans la préservation du patrimoine du manuscrit au sud de l’Algérie, sous l’encadrement de chercheurs et d’universitaires.

Lors de la clôture de la manifestation du Mois du patrimoine, le 18 mai prochain, une vente dédicace sera organisée concernant l’ouvrage "Patrimoines en lettres calligraphiées arabes" du calligraphe Kor Noureddine d'Oran, en coordination avec la Bibliothèque Mohamed Dib et le Centre d'interprétation du costume traditionnel algérien de Tlemcen.