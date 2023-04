L’entrée en exploitation de l’évitement de la ville de Boumerdes, interviendra prochainement, a-t-on appris mardi des responsables en charge du projet.

"La mise en service de ce projet, dont le taux d’avancement est de plus de 75%, interviendra bientôt", selon l’exposé présenté par le bureau d’études en charge du projet, au wali Yahia Yahiatene, lors d'une visite d’inspection sur site.

Cette voie d’évitement, actuellement au stade du bitumage, s'étend sur près de 3 km, reliant le chemin de wilaya (CW) 146 à Tidjelabine, à la région "Ellouz" (Est de la wilaya).

Elle est partie intégrante d’un projet d’envergure d’un linéaire total de 15 km, en cours de réalisation par étapes.

Cet axe routier de 15 km est destiné à relier les régions d'El Kerma et Sghirate à la RN 24, la région "Ellouz" à la banlieue de la ville de Boumerdes, côté Est, au moment où la région de Corso (Nord) sera reliée au CW 146, en direction de Tidjelabine et de la RN 5 à l'Ouest.

"Tous les efforts ont été consentis en vue d’accélérer la cadence des travaux et de livrer le projet dans les meilleurs délais possibles.

Il s'agit de l'un des plus grands projets d'infrastructures de base de la wilaya, et d’un nouvel acquis pour le développement économique et social de la région", a souligné le wali, en marge de cette visite.

Il a en outre assuré la contribution attendue de cette voie d’évitement, d’un coût de six milliards de DA, à la "fluidification du trafic routier dans la ville de Boumerdes durant la saison estivale notamment.

Elle ouvrira, en outre, de nouvelles perspectives de développement pour la ville et les régions environnantes, en évitant l’actuelle route reliant Boumerdes à la RN 5, en passant par Tidjelabine, théâtre d’encombrements monstres ces dernières années", a-t-il relevé.

La mise en service de cette voie offrira de nombreuses options aux usagers de la route qui peuvent l'emprunter pour se rendre vers la partie Sud-Est de la wilaya et vers Tizi-Ouzou, Bouira ou Alger, tout en contribuant au désenclavement des régions qu’elle traversera, a ajouté le wali.