Le secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Bordj Bouarréridj a été renforcé par plusieurs nouvelles infrastructures sportives et de jeunes, a-t-on appris mardi auprès de la Direction du secteur.

Il s’agit de cinq stades communaux en pelouse artificielle dans les communes de Bordj Ghedir, d’Ouled Sidi Brahim, d’Ain Taghrout, de Djaâfra et de Bir Kasd Ali qui abriteront les différents championnats de football, portant ainsi à 21 le nombre des stades communaux couverts en pelouse artificielle, a indiqué à l’APS le directeur de wilaya de la jeunesse et des sports Hacène Laâdjadj.

Il a été proposé de couvrir 15 autres stades communaux en tartan dans le cadre du programme du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales pour l’exercice 2023, a-t-il souligné.

Il a également fait part de la réception de 29 espaces de jeux de proximité couverts en tartan, en attendant la réception d’ici au début de l’année prochaine d’une salle omnisports de 3.000 places au chef-lieu de wilaya.

Dans ce cadre, le même responsable a indiqué qu’il a été procéd é au lancement d’opérations de mise à niveau de plusieurs infrastructures sportives se trouvant dans un état de dégradation au travers le territoire de la wilaya, comme le complexe sportive 20 août 1955 dont les travaux cibleront la salle omnisports, la piscine olympique en plus de la salle omnisports Beghoura Younès et le stade Bouzidi Lakhdar, ainsi que la salle omnisports de la commune Tessamart et sept maisons de jeunes dans les communes de Tassamart, Belimour, Hamadia, Ras El Oued, Bordj Ghedir et du chef-lieu de wilaya.

Le secteur de la jeunesse et des sports a bénéficié d’une décision de levée de gel sur d’importants projets de structures de sports dont, notamment, les piscines semi-olympiques aux normes internationales dans les communes de Bordj Ghedir, El Mansourah et d’El Yachir, a indiqué Hacèn" Laâdjadj, affirmant qu’il a été procédé au lancement des procédures administratives et d’études.