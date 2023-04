Le rythme des travaux du projet d'une trémie à l'intersection de la RN 27 et la RN 79 dans la commune de Grarem Gouga (wilaya de Mila) devra s'accélérer, à la faveur

de la mise en place des équipes 3x8, pour être livré dans les "plus proches délais",

a indiqué mardi le directeur des travaux publics, Abdellah Selai.

Suite aux instructions du wali Mostefa Koreich de hâter les travaux de ce projet qui mobilise 800 millions DA en vue de le livrer dans les prochains mois, il a été convenu avec le conglomérat en charge de la réalisation de recourir au travail 3x8 surtout que les conditions météorologiques le permettent, a précisé à l’APS le même responsable.

Lancé en août passé, le projet a connu du retard lié aux oppositions de riverains mais l’intervention des autorités locales a permis de lever les oppositions sur la partie orientale du projet où les travaux se déroulent actuellement à un bon rythme, a indiqué M. Selaï, précisant que le travail est en cours pour régler les oppositions concernant la partie occidentale du chantier pour permettre au conglomérat de travailler plus à l’aise et livrer le pro jet avant les délais fixés à une année et demie.

Cette trémie est appelée à terme à améliorer la fluidité du trafic entre les wilayas de Constantine, Jijel et Mila à cet endroit considéré comme un "point noir" notamment durant la période estivale, est-il noté.

Elle devra également atténuer la pression sur le pont d’Oued Rhumel mitoyen, particulièrement des poids lourds, a souligné le directeur des travaux publics.