Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya de Khenchela ont arrêté trois individus et saisi une arme à feu, des munitions et une arme blanche de type 6 à El Mahmal, a-t-on appris mardi auprès de ce corps de sécurité.

L’opération a été menée suite à des informations parvenues aux policiers concernant l’exploitation par deux frères, des repris de justice recherchés et impliqués dans plusieurs affaires, de leur domicile, situé dans la commune d’El Mahmal, pour le stockage et la vente de la drogue, des comprimés psychotropes et des armes à feu illégalement, a affirmé la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya.

L'exploitation de ces renseignements a permis, sur instruction de la justice, la perquisition de la maison des mis en cause, la découverte d'une arme à feu de type 5 de fabrication étrangère et sans documents, une cartouche de calibre 12, une arme blanche de type 6 ainsi qu’une épée. L’ensemble des objets a été saisi et les deux individus arrêtés et transférés au siège de la brigade pour le parachèvement de l’enquête, ont ajouté les responsables de la Sûreté de wilaya. La poursuite des enquêtes a permis de retrouver un troisième individu impliqué dans une affaire de drogue, recherché par la justice, a-t-on fait savoir de même source.

Des dossiers pour "possession d’arme à feu et des munitions de type 5 sans autorisation d’autorité qualifiée et d’une arme blanche de type 6, sans justification légitime" ont été établis à l’encontre des deux suspects, a-t-on révélé de même source. Le troisième individu mis en cause a été présenté devant le procureur de la République pour son implication dans deux affaires dont le premier dossier est lié au "délit de vol" et le second pour "tentative de contrebande en utilisant un moyen de transport", a-t-on indiqué.