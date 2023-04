Une convention de coopération a été signée entre l’université Blida 2 "Ali Lounici"

et l'Ecole nationale supérieure des sourds-muets (ENSSM), dans le cadre de la mise

en œuvre du projet "InSide" (Inclusion des étudiants en situation de handicap dans

l’éducation à distance), a-t-on appris, mardi, auprès du rectorat de l’université.

Cet accord, signé hier lundi par le recteur de l'université, Khaled Ramoul et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sourds-muets, Fethi Zegar, entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme "InSide", supervisé par l'Union européenne (UE), également inscrit au titre du programme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant à consacrer la numérisation du secteur et la formation à distance des étudiants aux besoins spécifiques.

L'accord prévoit, notamment, des actions de coopération entre les deux établissements, parallèlement à des échanges de visites entre les corps enseignants et les étudiants, et le renforcement de la recherche scientifique en facilitant et en encourageant la coopération entre les deux parties.

L'université de Blida bénéficiera, également, au titre de cette même convention, de l'expérience de l’ENSSM, en plus de l’échange de publications, d’ouvrages, de documents scientifiques et d’informations sur les programmes des colloques et des séminaires scientifiques, en plus de l'organisation de rencontres conjointes entre les deux établissements, au profit des étudiants aux besoins spécifiques. "Une réflexion est en cours en vue d’impliquer l'Ecole nationale supérieure des sourds-muets dans la préparation d’un projet dédié aux personnes aux besoins spécifiques, avec l’obligation d’un enseignement en anglais", a souligné M.Ramoul. De son côté, la directrice adjointe chargée des relations extérieures et de la coopération, Sara Kouider Rabah a fait un exposé des objectifs du projet "InSide", visant à développer des programmes d'enseignement à distance pour les étudiants à handicaps visuels, auditifs et moteurs.

La première phase du programme "InSide" a vu l’organisation de rencontres en présentiel en Tunisie, Hongrie et Grèce, avec la participation de 14 universités du Maghreb arabe, dont quatre algériennes. "Avec la pandémie du Coronavirus, ces réunions se sont déroulées en visioconférences périodiques pour la formation de formateurs dans le cadre de programmes et d’applications nu mériques ", a-t-elle fait savoir.

Une cinquantaine d’enseignants, techniciens et ingénieurs des facultés de l'université Blida 2, en plus de 26 étudiants aux besoins spécifiques du même établissement ont déjà bénéficié de ce programme, selon la même source.