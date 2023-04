Les cours du pétrole se sont sensiblement repliés mardi, dans une atmosphère d'aversion pour le risque qui a plombé toutes les matières premières.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a cédé 2,36%, pour clôturer à 80,77 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance a abandonné 2,14% à 77,07 dollars. Dans les deux cas, les prix sont tombés à leur plus bas niveau depuis fin mars, juste avant l'annonce d'une réduction de production par plusieurs membres du cartel Opep+ (Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés de l'accord Opep+). "L'humeur est à l'aversion au risque", a commenté John Kilduff, d'Again Capital, "et tout le monde se met à vendre", des matières premières aux actions.

Pour l'analyste, le mouvement a été encouragé par les données macroéconomiques américaines du jour, qui ont montré une accélération surprise des ventes de logements neufs ainsi qu'une hausse du prix moyen. "Ces chiffres sont suffisamment solides pour conforter la Fed (banque centrale américaine) dans l'idée de relever son taux directeur encore une fois au moins", lors de sa réunion des 2 et 3 mai, a expliqué John Kilduff.

"Les craintes d'un ralentissement de la demande", en partie lié au resserrement monétaire en cours, "refont surface, particulièrement aux Etats-Unis, première économie mondiale", a indiqué Susannah Streeter, d'Hargreaves Lansdown. La perspective d'une nouvelle remontée des taux et l'aversion au risque ont bénéficié au dollar, dont le rebond mardi a pénalisé l'or noir. La majorité des contrats à terme sur le pétrole sont libellés en dollars et le prix du baril tend à baisser quand le billet vert s'apprécie. Edward Moya, d'Oanda, a également cité les propos du PDG d'Halliburton Jeff Miller selon lequel les clients du groupe parapétrolier "sont clairement motivés à l'idée de produire plus de pétrole et de gaz", ce qui présage d'une augmentation de l'offre. Toujours côté offre, John Kilduff a évoqué les exportations russes qui, selon l'agence Bloomberg, se sont maintenues à un niveau élevé la semaine dernière et ne montrent aucun signe de fléchissement, malgré l'annonce en février d'une contraction volontaire de 500.000 barils par jour à partir de mars.