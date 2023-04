Le président directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a appelé mardi la société chinoise "Huawei" à renforcer ses investissements en Algérie, notamment dans le domaine de l'énergie, selon un communiqué de Sonelgaz. L'appel a été lancé lors de la rencontre de M. Adjel avec la délégation de Huawei Algérie conduite par le PDG, Eason Yi au siège de la direction générale de Sonelgaz.

La rencontre a permis de passer en revue les possibilités de partenariat entre Sonelgaz et l'opérateur chinois en matière des solutions de l'énergie solaire et le digital ainsi que l'éventuelle participation de Huawei au programme de 2000 MW initié par Sonelgaz, ajoute la même source. A cette occasion, "M. Adjal a évoqué les perspectives d'investissement en Algérie, encourageant la partie chinoise à renforcer ses investissements en Algérie notamment dans le domaine de l'Energie".

"En attente de la rédaction d'un mémorandum d'entente entre Sonelgaz et Huawei, les deux parties ont convenu d'organiser une journée technique entre les experts des deux firmes pour exposer les dernières solution développées par Huawei, notamment le stockage des énergies renouvelables et les nouvelles techniques d'onduleurs, la digitalisation et les réseaux intelligents", a conclu le groupe.