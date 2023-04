Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun a reçu la présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), Mme Saida Neghza, avec laquelle il a examiné les domaines de coopération et de coordination avec les opérateurs économiques désirant investir, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue lundi soir, il a été question des domaines de coopération et de coordination entre le secteur et les opérateurs économiques désirant investir notamment dans le secteur du textile et des cuirs, ainsi que l'industrie automobile, ajoute le communiqué.

A cette occasion, Mme Neghza a donné un exposé exhaustif sur la foire permanente de la production algérienne au Qatar qui constitue une véritable opportunité pour commercialiser les produits algériens, appelant à la participation des différents i dustriels dont les entreprises privées et publiques à cette foire. Dans ce sillage, le ministre a rassuré que son département ministériel "œuvrera à la prise en charge permanente des préoccupations des industriels et des opérateurs économiques, pour la promotion de l'industrie et de l'économie nationale", souligne la même source.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques avec le partenaire économique, qui se veut une plateforme de dialogue et de concertation entre l'administration et les opérateurs économiques, conclut le communiqué.