La 25e édition du tournoi national Open des échecs individuels toutes catégories filles et garçons aura lieu du 27 au 29 avril à la maison de jeunes "Ahmed Saadi" à Constantine, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération algérienne des échecs.

Cette manifestation sportive de trois jours, organisée par la fédération algérienne des échecs en collaboration avec la ligue constantinoise des échecs et la DJS de Constantine dans le cadre des festivités célébrant la journée du savoir (Youm El Ilm) et le 1er mai journée internationale des travailleurs, verra la participation de plus 100 échéphiles de différentes clubs et associations sportives du pays.

La compétition se déroulera selon le système en sept rondes à la cadence rapide de 25 minutes plus 5 secondes par coup sous la direction de l’arbitre international Nesla Adnane secondé par de quatre arbitres fédéraux, selon la même source.