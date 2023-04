Le sel est nécessaire pour la bonne santé de notre organisme mais consommé en excès il est néfaste. Diminuer sa consommation favorise une meilleure santé. Découvrez les aliments qui en contiennent le plus.

Le sel est composé de 2 éléments : le chlore (60%) et le sodium (40%). Le sel est nécessaire pour qu'un organisme soit en bonne santé. Le sodium contenu dans le sel a un rôle important pour le fonctionnement de notre organisme : bonne répartition de l'eau dans le corps, régulation de la pression et du volume sanguin, bon fonctionnement des muscles et du cœur, cheminement de l'influx nerveux.

En revanche, une consommation excessive de sel favorise l'hypertension artérielle elle-même à l'origine de maladies cardiovasculaires. Une consommation trop importante de sel aggrave aussi certains problèmes de santé comme la rétention d'eau ou l'ostéoporose.

Et nous en consommons trop ! Nous consommons en moyenne chaque jour 8 à 9 g de sel. Le Plan national nutrition santé recommande de ne pas dépasser la consommation de 6 g de sel par jour soit 2000-2400 mg de sodium.

1 G DE SODIUM ÉQUIVAUT À 2,5 G DE SEL

Pour connaître la teneur en sel d'un produit, il faut multiplier le chiffre du sodium par 2,5. Il faut savoir que 80% du sel consommé est dans les aliments. C'est le sel dit caché par rapport au sel visible que nous ajoutons (qui représente seulement 20% de notre consommation de sel).

Les aliments les plus riches en sel ? Charcuteries, biscuits apéritifs, viennoiseries, fromages, sauces et condiments, conserves, plats préparés dont les soupes...Saviez-vous qu'un croissant apportait 1g de sel, soit 1/5 des recommandations, une portion de soupe industrielle 2, 5g de sel, près de la moitié des apports en sel conseillés par jour ?

Les soupes industrielles

Les soupes industrielles cachent de larges teneurs en sel, utilisé comme conservateur et exhausteur de goût. Une moyenne, une portion de 300g apporte 2,5g de sel, soit près de la moitié des apports conseillés par jour. Mieux vaut privilégier les soupes maison.

A savoir : tous les plats préparés sont trop riches en sel.

Les biscuits

Les biscuits peuvent contenir 1g de sel par poignée. Les biscuits apéritifs les plus salés sont les Bretzels, avec 4,1g de sel pour 100g. Privilégiez ceux qui ont une teneur en sel inférieure à 2g pour 100g.

Les fromages

Les fromages font partie des aliments riches en sel. Certains sont très riches en sel : les fromages à pâte dure comme le gruyère, les bleus, les fromages à tartiner. A savoir : l'emmental le chèvre frais et le comté ont une teneur en sel faible (60 à 90mg de sel pour 10g). Pour équilibrer votre alimentation, variez les fromages consommés.

Les conserves de légumes

Les conserves de légumes sont riches en sel : 300 à 400mg de sodium soit 0,7g à 1g de sel pour 100g. C'est pourquoi il faut privilégier des conserves sur lesquelles il est clairement indiqué qu'elles ne contiennent pas beaucoup de sel ou qu'elles en sont dépourvues. Au moins, rincez les légumes en conserve pour retirer le maximum de sel.

Les olives

Les olives font partie des aliments les plus salés. 30g d'olives (10 olives) c'est 600-900 mg de sodium, soit 2,4 à 3,6g de sel ! Ce sont les olives noires qui sont les plus salées. A éviter pour les apéritifs, tout comme les cacahuètes salées et les chips très riches en sel également. Pour choisir les aliments moins salés comparez les teneurs en sel des étiquettes (teneur en sel, sodium ou chlorure de sodium).

Les poissons fumés

Tous les poissons fumés (saumon, truite, hareng...) sont très riches en sel. Une tranche fine de saumon fumé (35g) par exemple c'est 1g de sel. Privilégiez plutôt du poisson frais ou du poisson surgelé non préparé.

Les sauces et condiments

La moutarde est très riche en sel : une cuillère à soupe de 15g vous apporte 0,4g de sel soit une très petite pincée de sel. Mieux vaut assaisonner vos crudités avec du vinaigre et de l'huile, non salés. Toutes les sauces industrielles dont le ketchup et la mayonnaise sont également trop salées. Les cornichons ont aussi une teneur en sel élevée.

Les viennoiseries

Quand on pense sel on a tendance à penser aux aliments salés. Or, les viennoiseries mais également d'autres aliments sucrés comme les corn flakes, les biscuits, les croissants, les pâtisseries du commerce... sont riches en sel. 30g de corn flakes c'est 1g de sel, tout comme un croissant.