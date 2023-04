On savait que le sel était mauvais pour les vaisseaux et le coeur. Les chercheurs ont découvert que trop de sel nuisait aussi à la santé du cerveau et des reins.

Une nouvelle étude menée par les chercheurs de l'Université du Delaware (Etats-Unis) montre que l'excès de sel peut non seulement faire grimper votre tension artérielle, mais que cela a un impact préjudiciable sur la santé de votre coeur, de votre cerveau et de vos reins. En résumé, une alimentation trop salée n'est pas seulement déconseillée aux personnes souffrant d'hypertension artérielle, mais devrait être une recommandation nutritionnelle de base.

Selon cette étude, des niveaux élevés de sodium épaississent le muscle cardiaque, le forçant à travailler plus dur. Cela nuit aussi à la capacité des reins à filtrer les protéines et cela a une incidence négative sur la partie du cerveau qui contrôle la réponse de notre système nerveux.

PAS PLUS DE 2300 MG PAR JOUR, SOIT UNE CUILLÈRE À CAFÉ

Bien évidemment, il n'est pas question de passer du jour au lendemain à un régime sans sel. Notre corps a besoin de sodium pour réguler la tension artérielle et aider les muscles et les nerfs à bien fonctionner.

Selon les recommandations des médecins, notre corps a idéalement besoin de 2300 mg de sel par jour pour bien fonctionner, soit l'équivalent d'une cuillère à café. Mais toutes les personnes "à risque", c'est-à-dire souffrant d'hypertension artérielle, de diabète ou d'une maladie rénale, devrait limiter cette consommation à 1500 mg par jour. Or, selon les chercheurs américains, nous en consommons en moyenne 3500 mg par jour. Soit plus de 1000 mg de plus que la dose recommandée.

Pour limiter l'apport en sel, la façon la plus simple est sans doute de préparer nos repas à partir d'aliments frais. En effet, 77% de la consommation de sel provient de plats tout préparés (y compris ceux de la restauration collective). Alors que le sel qui provient de la salière ne représente que 5% de cette consommation.