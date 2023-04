Une alimentation riche en sel provoque des chamboulements dans l'activité des reins et, contrairement à l'idée reçue, ne donne pas soif mais faim. Manger salé donne soif ? Dans une étude réalisée au cours d'une mission simulée vers Mars, un groupe international de scientifiques a trouvé exactement le contraire. Les cosmonautes qui ont mangé plus de sel ont conservé plus d'eau. Et ils n'avaient pas soif, mais faim ! Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue médicale The Journal of Clinical Investigation.

Des chercheurs du centre aérospatial allemand Max Delbrûck Center for Molecular Medicine et de l'université Vanderbilt de Nashville (Etats-Unis) ont mené une étude avec deux groupes de 10 hommes volontaires scellés dans un vaisseau spatial pour une simulation de deux vols vers Mars. Le premier groupe a été examiné pendant 105 jours, le second, 205 jours. Ils suivaient des régimes alimentaires identiques, sauf que sur des périodes de plusieurs semaines, ils ont reçu trois différents niveaux de sel dans leur nourriture.

Les résultats de l'étude ont révélé que manger plus de sel conduit à une teneur en sel plus élevée dans l'urine, sans aucune surprise. Mais l'augmentation n'a pas été due à une soif plus intense. En fait, un régime salé a diminué la quantité d'eau bue par les volontaires. Les chercheurs ont au contraire observé que les cobayes passant d'un apport de 6 à 12g de sel buvaient moins et qu'un mécanisme préservant l'eau dans leurs reins ou produisant plus d'eau se mettait en place. « Les ions chlorures et chargés en sodium contenus dans le sel s'emparaient des molécules d'eau pour les entraîner vers l'urine. Ce processus est trouvée chamboulé. Notre expérience a montré que le sel restait dans l'urine tandis que l'eau se déplaçait vers les reins et le reste de l'organisme », selon l'hypothèse avancée par les chercheurs.

Les chercheurs ont soumis des rongeurs la même expérience. Ils ont observé que l'urée se stocke dans les reins. Mais fabriquer de l'urée demande de l'énergie. Ce pourquoi les cobayes alimentés avec un régime riche en sel ont faim.