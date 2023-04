On a tendance à considérer le sel comme l'ennemi public n° 1. Pourtant, consommé avec raison, il ne nuit pas à la santé et il est bien utile dans la maison.

Ce minéral naturel (chlorure de sodium) que nous consommons depuis des siècles a deux origines principales : la mer qui en contient d'énormes quantités que l'on extrait par évaporation de l'eau, et les dépôts souterrains laissés par les océans primaires auxquels on accède par des mines. Gardien du goût, le sel est aussi un formidable conservateur des aliments. C'est un produit bon marché et efficace dans la maison comme dans votre armoire à pharmacie ou votre trousse de beauté.

LES VERTUS SANTÉ DU SEL

Un allié santé ? : oui, car sans sel pour fixer l'eau dans les tissus, impossible de maintenir l'hydratation du corps. De plus, ses minéraux, le chlorure et le sodium, participent à la transmission des signaux nerveux, à la contraction musculaire. En quantité modérée, le sodium permet d'équilibrer la tension artérielle. Enfin, le sel est également utile pour une meilleure conservation des aliments en limitant la multiplication des micro-organismes.

Un exhausteur de goût à consommer avec modération : parce qu'entre le sel contenu dans les plats cuisinés, le pain, les fromages, les charcuteries, les sauces..., et celui que l'on saupoudre sur son assiette, on le consomme en excès avec en moyenne 8,4 g/jour alors qu'une dose inférieure ou égale à 6 g/jour serait idéale pour lutter contre l'hypertension artérielle, les maladies cardio-­vasculaires ainsi que le cancer de l'estomac (risque 7 fois plus élevé pour les gros consommateurs de sel).

Côté beauté : il permet de réaliser des gommages, des soins pour les cheveux ou encore des bains de pieds relaxants.

Côté maison : il sert à l'entretien du linge et intervient fréquemment en cuisine pour cuire ou réaliser une saumure.

LES CONTRE-INDICATIONS DU SEL

Ses apports doivent être limités en cas d'hypertension artérielle, de diabète ou de maladie rénale chronique et chez les personnes âgées qui ont une sensibilité au sel plus élevée (risque d'hypertension augmenté). Mieux vaut également le consommer avec modération en cas de rétention d'eau.

BIEN CHOISIR SON SEL

Préférez un sel 100 % naturel, non raffiné et garanti sans additifs comme le sel de Guérande. Et sur vos viandes et poissons grillés, goûtez à la fleur de sel. Ce must tantôt doux tantôt piquant, très prisé des chefs étoilés, est en quelque sorte la crème sur le lait puisqu'il s'agit de la croûte cristallisée qui se forme à la surface de l'eau salée en train de sécher lorsque le vent souffle du bon côté.

Le saviez-vous ?

Attention lorsque vous lisez les étiquettes alimentaires à la recherche de la teneur en sel : elle s'obtient en multipliant par 2,5 la teneur en sodium.