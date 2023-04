La campagne nationale de lutte contre la leishmaniose a ciblé du 2 au 20 avril courant un total de 1.080 habitations ayant fait l’objet de pulvérisation de pesticides à travers la commune de Sétif, a-t-on appris lundi du président de l’assemblée populaire de cette collectivité locale.

Hamza Belayat a inscrit l’opération dans le cadre de la lutte contre les maladies transmises par les insectes et du programme du bureau de préservation de la santé de la commune relatif à la lutte contre la leishmaniose menée en deux étapes durant le mois d’avril et celui de septembre.

L’opération a également touché 178 étables pour animaux et 17 sites périurbains dont le cours d’oued Bouslam de la cité El Ayfa, à la cité Abid Ali et les agglomérations d’Ain Sefiha, Ouled Hechiche, El Bez, Chouf Lekded, Djanou et les mechtas Lemharka, Douar Lemdouar et Laazaga, a ajouté le même responsable.

Quatre agents ont été mobilisés pour l’opération en plus de 2.610 cl de pesticides, selon le même élu qui a estimé que le succès de l’opération est tributaire de la coopération des citoyens qui doivent faciliter l’accès des ag ents à leurs habitations, étables et lieux d’élevage.

Des affiches ont été placardées aux endroits ciblés invitant les citoyens à coopérer lors de l’opération de pulvérisation, à vider leurs habitations et couvrir leur meuble, à sortir les animaux des étables et à ne les réintroduire qu’après quatre heures de l’opération pour éviter toute intoxication.