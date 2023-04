La commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique

et des affaires religieuses de l'Assemblée populaire nationale (APN) organisera, mardi

à Alger, une journée d'étude sur "La scolarisation des enfants autistes : réalité, défis

et perspectives", a indiqué un communiqué de l'APN.

"L'ouverture officielle des travaux de cette journée d'étude sera présidée par M. Brahim Boughali, président de l'APN", suivie de l'allocution de bienvenue du président de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses, M. Salah Djaghloul qui mettra en exergue "les objectifs escomptés à travers l'organisation de cette rencontre", précise le communiqué.

Le programme de cette journée d'études prévoit plusieurs communications sur "La scolarisation des enfants autistes : nécessité de concilier entre l'intégration complète et partielle", "Impact de l'acte éducatif et de l'environnement scolaire sur l'habilitation de l'autiste et l'acquisition d'un savoir-faire individuel et social", "La scolarisation de l'enfant autiste à la lumière d es législations et des lois algériennes", "Les efforts du ministère de l'éducation dans la prise en charge éducative des enfants autistes", outre "les efforts du secteur de la solidarité nationale dans la prise en charge éducatif et psychologique des enfants autistes", précise la même source.

La fin des travaux de cette rencontre sera marquée par l'ouverture d'un débat général, l'adoption d'une série de recommandations outre la distinction de plusieurs participants aux travaux, conclut le document.