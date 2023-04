Au moins 19 personnes ont trouvé la mort et plus de 26 autres ont été blessées, lundi, dans deux accidents de la route distincts dans le district de Jamshoro de la province du Sindh, dans le sud du Pakistan, a indiqué l'inspecteur principal de la police de Jamshoro, Imran Qureshi.

M. Qureshi a déclaré aux médias que le premier accident impliquait une remorque chargée qui a percuté un van transportant des passagers sur l'autoroute de l'Indus près de la région de Sehwan, dans le district de Jamshoro, faisant 13 morts et sept blessés.

Cet accident est survenu en raison de l'excès de vitesse et de la conduite imprudente de la remorque, qui a percuté le van dans une collision frontale.

"Un autre accident a fait, lundi après-midi, au moins six morts et 19 blessés près de la région de Thori Phatak dans le district de Jamshoro", a ajouté ce responsable. Cet accident est survenu lorsqu'un bus s'est renversé sur une autoroute nationale, avant de tomber dans le fossé en bord de route.

Les corps des victimes et les blessés de ces deux accidents ont été transportés vers des hôpitaux proches, et ce rtains blessés se trouvent dans un état critique, selon des médias locaux.