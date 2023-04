Plus de 1.100 sacs de charbon ont été saisis par différents services sécuritaires à Ain Defla depuis le début de l'année en cours pour transport et commerce illicite de cette matière et pour infractions d'atteinte à l'environnement, a-t-on appris lundi auprès des services compétents de la wilaya.

Les services de la police ont procédé à la saisie de plus de 100 grands sacs de charbon, au moment où ceux de la gendarmerie nationale ont saisi près de 1000 autres sacs, dans le cadre des efforts de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, a-t-on ajouté de même source.

Quelque 129 sacs de charbon ont été saisis à bords d’un véhicule utilitaire dans la commune de Sidi Lakhdar, avec l'arrestation du chauffeur, âgé de 41ans et résidant dans la même commune, indique un communiqué de la sûreté de wilaya d'Ain Defla.

Le même communiqué a souligné l’inscription de cette opération dans le cadre des efforts de prévention des incendies de forêts et de lutte contre les infractions environnementales. La même source a relevé la réalisation de cette opération sur la base d'informations portant sur une personne transport ant de grands sacs de charbon, ramassé de manière illégale au niveau de zones forestières dans le but de le vendre.

Des procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre du mis en cause dans cette affaire, tandis que la quantité de charbon saisie a été remise aux services de la direction des forêts de la wilaya d'Ain Defla, est-il ajouté de même source.

Par ailleurs, la conservation des forêts de la wilaya a signalé la saisie, par les services de la gendarmerie nationale, d’une autre quantité de charbon, estimée à 974 sacs, depuis le début de l'année en cours.

Le poids des sacs en question varie entre 10 et 25 kg l’unité, est-il précisé de même source.

La majeure partie de ce charbon ne relève pas des zones forestières d'Ain Defla.

elle a été saisie au niveau de barrages de contrôle installés sur l'autoroute Est-Ouest, a souligné la même source.