Les éléments de la brigade économique et de finance auprès du service de wilaya de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Sétif ont démantelé un atelier clandestin de fabrication de différents types de parfums contrefaits et saisi 21.252 unités, a-t-on appris lundi auprès de ce corps constitué.

L'opération qui s’inscrit dans le cadre des efforts des éléments de la police visant la lutte contre les différentes transactions commerciales illégales a donné lieu au démantèlement d’un atelier clandestin de fabrication des différents types de parfums contrefaits, situé dans un des quartiers du centre-ville de Sétif, et à la saisie de quantités de produits contrefaits qui ont été détruits.

Des machines et équipements utilisés dans ce trafic pour une valeur globale dépassant les 50 millions DA ont également été saisis, a précisé à l’APS le responsable de la cellule de communication et des relations publiques à la sûreté de wilaya de Sétif, le commissaire de police Abdelouahab Aissani. L’affaire a été réalisée sur la base de renseignements faisant état de l'ouverture d'un atelier clandestin dont le propriétaire s’adonnait à la contrefaçon de marques de différents types de parfums connus sur le marché national, a ajouté la même source, précisant qu'un groupe a été chargé d’identifier l’endroit de l’atelier et du propriétaire et son activité puis, en collaboration avec le parquet local, l’endroit a été perquisitionné et il s’est avéré qu’il s’agissait réellement d’une activité illégale et que le propriétaire ne disposait d’aucune autorisation. L’opération a permis la saisie de 13 barils (de 250 litres et 150 litres) remplis de liquides de parfums d’origine inconnue et 161 boites en carton, chacune contenait 132 flacons de parfum de 35ml d’un total de 21.252 unités prêtes à la commercialisation, 57.600 flacons vides de différents types de parfums et 146 bobines contenant le label de différentes marques commerciales en plus de machines et équipements d’une valeur globale dépassant les 50 millions DA.

Après parachèvement de toutes les procédures réglementaires, les produits contrefaits ont été détruits en collaboration avec les services compétents et un dossier pénal a été élaboré à l’encontre de l’individu impliqué dans l’affaire qui a été transféré devant les instances judiciaires compétentes.