Les restes mortuaires du Chahid Abdelli Mohamed dit Laalami ont été découverts dernièrement dans la commune d’El Menaouer (wilaya de Mascara), a-t-on appris lundi auprès de la direction des moudjahidine et des ayants-droit.

Les restes mortuaires du Chahid, a-t-on indiqué, ont été découverts par un des citoyens de "Lakhlalfa", une localité du Mont El Menaouer.

Une commission composée des autorités locales, des Directeurs des Moudjahidine et des ayants droit, des affaires religieuses et des Wakfs, des services de la Gendarmerie nationale et de la protection civile, un médecin légiste et des représentants du secrétariat de wilaya de l’organisation nationale des Moudjahidine s’est déplacée sur les lieux.

La famille du Chahid, ainsi que nombre de Moudjahidine de la région ont confirmé la mort au champ d’honneur d’Abdelli Mohamed, lieu où se trouvaient ses ossements, a ajouté la même source, relevant que le médecin légiste a confirmé qu’ils appartiennent au Chahid. La Direction des moudjahidine et des ayants droit a entamé les procédures légales pour transporter la dépouille du Chahid en vue de sa ré-inhumat ion au carré des Martyrs de la commune d’El Mamounia (wilaya de Mascara).

Abdelli Mohamed est né en 1926 à Aïn Errahma (wilaya de Relizane).

Il rejoignit les rangs de la Glorieuse guerre de libération nationale en 1957, avant d’assumer des responsabilités, notamment comme premier secrétaire dans l’Armée de libération nationale (ALN) dans la zone 4 de la Wilaya V historique entre les wilayas de Mascara et Relizane.

Il tomba au champ d’honneur en 1959 dans la zone de Djebel El Menaouer dans un accrochage avec l’armée coloniale française.