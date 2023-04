Au total, 13.000 poussins ont péri calcinés dans un incendie déclaré lundi après-midi au complexe de production d’œufs couvés de la commune de Boulhilet, wilaya de Batna, a indiqué un communiqué de la cellule de communication de la direction locale de protection civile.

Les poussins se trouvaient dans un hangar, selon la même source, ajoutant que les autres parties du complexe ont été sauvées.

La protection civile a mobilisé six camions anti-incendie relevant de six unités secondaires pour maitriser les flammes et empêcher leur propagation aux autres parties du complexe, selon le communiqué.

Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances de l’incendie, selon le document.