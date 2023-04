Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a affirmé jeudi à Alger que le plan stratégique de développement de l’ANIE tendait à moderniser et à adapter la gestion de l'opération électorale aux évolutions mondiales imposées par les technologies de l’information et de la communication (TIC).

S’exprimant lors d’une conférence de presse consacrée au plan stratégique de développement de l’ANIE, M. Charfi a précisé qu’il visait à "adapter la gestion des processus électoraux aux évolutions enregistrées au niveau international, compte tenu des nouveaux défis imposés par les TIC dans ce domaine".

Il a en outre relevé "la nécessité de tirer profit des avantages qu'offrent ces technologies en matière de gestion moderne des différentes étapes de l'opération électorale, en mettant l’accent sur l’importance de la formation des ressources humaines", ce qui est à même de garantir, selon M. Charfi, la crédibilité et la transparence des élections, et partant, la préservation de la voix des citoyens.

L'ANIE veille à mettre en œuvre ce plan, en coordination avec différents acteurs et partenaires, a-t-il fait savoir, précisant que plusieurs rencontres avaient été organisées dans ce cadre avec divers départements ministériels, dont l'Intérieur et les Collectivités locales pour l’activation du fichier national du corps électoral, et le ministère des Finances pour la gestion optimale du budget de l'autorité. Il a également évoqué le travail continu avec les walis de la République pour mettre à la disposition de l’Autorité des structures adaptées à travers toutes les wilayas du pays. M.Charfi a, par ailleurs, mis l’accent sur le rôle des médias dans le succès du plan, notamment dans le contexte de la propagation du phénomène des infox et de l'utilisation des réseaux sociaux pour la création de contenus et la diffusion de nouvelles, jugeant impératif "un accompagnement permanent du secteur de l’information à l'Autorité nationale indépendante des élections". Le plan stratégique de développement de l'Autorité nationale indépendante des élections repose sur le principe de réalisation du libre choix de l'électeur, la sensibilisation et la promotion de l'acte électoral, l'activation du fichier national du corps électoral, une gestion optimale du budget de l’Autorité et une évaluation globale des structures relevant de l’ANIE.