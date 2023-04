Un terroriste qui avait rallié les groupes terroristes dans la région du Sahel en 2017, s'est rendu dimanche aux autorités militaires de Bordj-Badji Mokhtar (6ème Région militaire), indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des services de sécurités de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, le 23 avril 2023, aux autorités militaires de Bordj-Badji Mokhtar en 6ème Région militaire".

Il s’agit du dénommé Kadir Khalifa dit "Blech", qui avait rallié les groupes terroristes activant dans la région du Sahel en 2017, précise la même source. "Ledit terroriste avait en sa possession un (1) fusil mitrailleur (FMPK), un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois (3) chargeurs de munitions et trois (3) bandes de munitions (FMPK), un (1) appareil de communication satellitaire, ainsi qu'une quantité de munitions de différents calibres et divers effets", précise le communiqué du MDN, relevant que "cette opération témoigne, une fois encore, du haut degré de vigilance et de l'efficacité des unités de l'Armée nationale populaire en charge de la lutte contre le terrorisme et de la sécurisation des frontières".