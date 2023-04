L'intensité de la tempête magnétique sur terre reste à un niveau G4 très fort, a indiqué lundi un rapport de l'Institut de la géophysique appliquée de Moscou.

Selon les données de surveillance de la météo spatiale, le degré de perturbation du champ magnétique terrestre a atteint le niveau G4 dans la soirée du 23 avril, ce qui est très fort. Sur une échelle de cinq, G5 correspond à un champ magnétique extrêmement fort et G1 à un champ magnétique faible. Le niveau G4 suggère qu'en plus de graves interférences dans les communications, des perturbations majeures des communications radio, de la navigation par satellite de plusieurs heures et de la navigation par radiofréquence peuvent être enregistrées sur terre.

Des aurores polaires peuvent être observées même dans les tropiques, a-t-on ajouté.

En même temps, selon l'Institut, les flux de protons énergétiques ne présentent aucun danger biologique.