Les travaux de réalisation d’un jardin archéologique de la citadelle d’El Mechouar du centre ville de Tlemcen ont été lancés mardi à l’occasion du coup d’envoi du mois du patrimoine (18 avril-18 mai).

Ce projet, que les autorités de la wilaya ont lancé, porte sur l’équipement du jardin de la citadelle d’El Mechouar d'objets archéologiques dont des pierres et modèles reflétant les différentes époques historiques qui font référence aux villes de Pomaria et Agadir, anciennes appellations de Tlemcen, a-t-on appris auprès de la Direction de wilaya de la culture et des arts.

L'espace de la citadelle d'El Mechouar sera équipé, progressivement, par la Direction de la culture et des arts, en collaboration avec les musées et établissements culturels de la wilaya, afin d'attirer, une fois réhabilité, les visiteurs, animer cet espace par diverses activités culturelles et monter des expositions du patrimoine matériel et immatériel de la région, a souligné le directeur de wilaya de la culture et des arts, Amine Boudefla.

L'ouverture de la manifestation du mois du patrimoine, placée cett e année sous le slogan "Patrimoine culturel algérien et ses prolongements africains", a donné lieu à l’organisation d'expositions des métiers traditionnels dont la poterie, le tissage, le cuir, outre l'exposition de plats populaires et l'animation des jeux traditionnels avec la participation de plusieurs associations, d’artisans, d’établissements culturels et de troupes folkloriques.

Une exposition de manuscrits a été également organisée à cette occasion à la mosquée Ziani, au cœur de la citadelle d’El Mechouar.

Le programme du mois du patrimoine élaboré comprend des journées d’étude, des colloques, une exposition de l’artiste plasticien Mohammed Bouheddadj sur "La dimension africaine de l’Algérie" avec des tableaux et objets d’art sculptés sur les monuments du Tassili, dans le sud du pays, outre une exposition du costume algérien et africain en collaboration avec l’Institut africain de l’université de Tlemcen.

Des sorties de terrain seront organisées en faveur des enfants vers les sites archéologiques et autres activités culturelles, a indiqué M. Boudefla.