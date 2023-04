Une liste de sept (7) dossiers de sites et vestiges historiques à Bechar, seront prochainement classés au registre local du patrimoine matériel, a-t-on appris lundi de la direction de la culture et des arts.

''La commission locale intersectorielle spécialisée va procéder au classement au registre local du patrimoine culturel matériel de la wilaya des vieux ksour de Ouled Aayad (Abadla), Boukais, Lahmar et la mosquée du ksar de Bechar, l’une des plus anciennes dans la région de la Saoura ainsi que les sites et vestiges historiques d’El Mnassba et Chabka'', a affirmé à l’APS le coordinateur du patrimoine culturel matériel et immatériel au niveau de la même direction, Hamid Nougal.

"Ces deux (2) derniers sites récemment découverts à travers la commune de Kenadsa (18 km au sud de Bechar), renferment respectivement plusieurs pierres portant des inscriptions Tifinagh datant selon les premières expertises de la préhistoire à celle du premier millénaire avant JC et plusieurs dessins et gravures rupestres des espèces des éléphantidés, bovidés et rhinocérotidés", a-t-il soul igné.

"Dès leur classement au registre du patrimoine culturel matériel local, ces sites et espaces historiques, seront également proposés au classement au patrimoine culturel matériel national'', a ajouté le même responsable.

Aussi, une fois inscrit sur la liste du patrimoine local et national, ces biens culturels d’une grande importance pour la connaissance de l’histoire de la wilaya et du pays, feront l’objet d’un suivi pour leur conservation, gestion et d’une protection par tous les instruments juridiques prévus par la loi, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, M. Nougal a fait état de l’inscription sur la liste indicative de la banque des données du secteur de la culture et des arts, de plusieurs autres expressions artistiques traditionnelles, relevant du patrimoine immatériel local, entre autres, les danses "Houbi","Haydouss", danse et musique Diwane, la musique de luth Fondou, danse Karkabou, chant religieux traditionnel Hadra, ainsi que la musique et chant "Maya".